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      США ликвидировали главаря "Аль-Каиды" в Йемене – СМИ

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      Касим аль-Райми / sahafah24.net

      Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по позициям террористов "Аль-Каиды" в Йемене. В результате этого удара, скорее всего, был уничтожен один из главарей группировки Касим аль-Райми.

      Официальные лица в США верят в то, что террорист был ликвидирован. Об этом пишет The New York Times. В то же время, эту информацию подтверждают источники в администрации президента США в комментарии CNN.

      Ранее: США ликвидировали главного подрывника "Аль-Каиды": фото

      Соединенные Штаты нанесли авиаудары, направленные против Касима аль-Райми, лидера "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове,
      – рассказали они.

      Впрочем, официально об уничтожении Райми сообщат только после получения дополнительных подтверждений его смерти.

      Интересно: за информацию об этом террористе правительство США ранее предлагало в 10 миллионов долларов вознаграждения.

      Что известно о Касиме аль-Райми?
      Одним из лидеров террористической группировки он стал в 2015 году. В начале двухтысячных находился в тюрьме Йемена, его обвиняли в причастности к терактам в ряде посольств столицы. Из-за решётки он бежал в 2006 году. Тогда же начал курировать обучение новых рекрутов "Аль-Каиды" в Йемене.

      Так, его группа взяла на себя ответственность за два нападения террористов-смертников. В частности, они убили шестерых западных туристов и напали на посольство США в Сане в сентябре 2008 года.


      Касим Аль-Райми / CNN

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Аль-Каида Новости США Терроризм
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