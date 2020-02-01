США ликвидировали главаря "Аль-Каиды" в Йемене – СМИ

Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по позициям террористов "Аль-Каиды" в Йемене. В результате этого удара, скорее всего, был уничтожен один из главарей группировки Касим аль-Райми.

Официальные лица в США верят в то, что террорист был ликвидирован. Об этом пишет The New York Times. В то же время, эту информацию подтверждают источники в администрации президента США в комментарии CNN.

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Соединенные Штаты нанесли авиаудары, направленные против Касима аль-Райми, лидера "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове,

– рассказали они.

Впрочем, официально об уничтожении Райми сообщат только после получения дополнительных подтверждений его смерти.

Интересно: за информацию об этом террористе правительство США ранее предлагало в 10 миллионов долларов вознаграждения.

Что известно о Касиме аль-Райми?

Одним из лидеров террористической группировки он стал в 2015 году. В начале двухтысячных находился в тюрьме Йемена, его обвиняли в причастности к терактам в ряде посольств столицы. Из-за решётки он бежал в 2006 году. Тогда же начал курировать обучение новых рекрутов "Аль-Каиды" в Йемене.



Так, его группа взяла на себя ответственность за два нападения террористов-смертников. В частности, они убили шестерых западных туристов и напали на посольство США в Сане в сентябре 2008 года.



Касим Аль-Райми / CNN