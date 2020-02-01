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      США ліквідували ватажка "Аль-Каїди" в Ємені – ЗМІ

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      Касім аль-Раймі / sahafah24.net

      Збройні сили США завдали ракетного удару по позиціях терористів "Аль-Каїди" в Ємені. В результаті цього удару, найімовірніше, був знищений один із ватажків угруповання Касіма аль-Раймі.

      Офіційні особи у США вірять у те, що терорист був ліквідований. Про це пише The New York Times. Водночас, цю інформацію підтверджують джерела в адміністрації президента США в коментарі CNN.

      Раніше: США ліквідували головного підривника "Аль-Каїди": фото

      Сполучені Штати завдали авіаударів, спрямованих проти Касіма аль-Раймі, лідера "Аль-Каїди" на Аравійському півострові,
      – розповіли вони.

      Втім, офіційно про знищення Раймі повідомлять лише після отримання додаткових підтверджень його смерті.

      Цікаво: за інформацію про цього терориста уряд США раніше пропонував до 10 мільйонів доларів винагороди.

      Що відомо про Касіма аль-Раймі? Одним з лідерів терористичного угруповання він став у 2015 році. На початку 2000-их перебував у в’язниці Ємена, його звинувачували у причетності до терактів у низці посольств столиці. З-за ґрат він втік у 2006 році. Тоді ж почав курувати навчання нових рекрутів "Аль-Каїди" в Ємені.

      Так, його група взяла на себе відповідальність за два напади терористів-смертників. Зокрема, вони вбили шістьох західних туристів та напали на посольство США в Сані у вересні 2008 року.


      Касім Аль-Раймі/ CNN

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Аль-Каїда Тероризм Новини США
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