США ліквідували ватажка "Аль-Каїди" в Ємені – ЗМІ

Збройні сили США завдали ракетного удару по позиціях терористів "Аль-Каїди" в Ємені. В результаті цього удару, найімовірніше, був знищений один із ватажків угруповання Касіма аль-Раймі.

Офіційні особи у США вірять у те, що терорист був ліквідований. Про це пише The New York Times. Водночас, цю інформацію підтверджують джерела в адміністрації президента США в коментарі CNN.

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Сполучені Штати завдали авіаударів, спрямованих проти Касіма аль-Раймі, лідера "Аль-Каїди" на Аравійському півострові,

– розповіли вони.

Втім, офіційно про знищення Раймі повідомлять лише після отримання додаткових підтверджень його смерті.

Цікаво: за інформацію про цього терориста уряд США раніше пропонував до 10 мільйонів доларів винагороди.

Що відомо про Касіма аль-Раймі? Одним з лідерів терористичного угруповання він став у 2015 році. На початку 2000-их перебував у в’язниці Ємена, його звинувачували у причетності до терактів у низці посольств столиці. З-за ґрат він втік у 2006 році. Тоді ж почав курувати навчання нових рекрутів "Аль-Каїди" в Ємені.



Так, його група взяла на себе відповідальність за два напади терористів-смертників. Зокрема, вони вбили шістьох західних туристів та напали на посольство США в Сані у вересні 2008 року.



Касім Аль-Раймі/ CNN