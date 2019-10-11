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      США ліквідували головного підривника "Аль-Каїди": фото

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      Ібрагім аль-Асірі
      Ібрагім аль-Асірі / CBS News

      Мовиться про провідного розробника та виробника бомб для терористичного угруповання Хассана аль-Асірі. Про його ліквідацію повідомляли й раніше, проте багато джерел стверджувало протилежну інформацію.

      Тепер же загибель терориста підтвердив глава Білого дому Дональд Трамп, передає у своєму твіттері "Голос Америки".

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      Так, Трамп наголосив: смерть аль-Асірі стала ударом для "Аль-Каїди" на Аравійському півострові.

      Аль-Сірі вбили у Ємені під час американської контртерористичної операції. Бойовик був відомий тим, що створював складні вибухові пристрої, зокрема, для "поясів смертників".

      Що відомо про Ібрагіма аль-Асірі?

      Він був громадянином Саудівської Аравії, проте не жив у цій країні з 2009 року проживав у Ємені. В Саудівській Аравії перебував у розшуку як один із найнебезпечніших терористів. За аль-Асірі стоїть план теракту в пасажирському лайнері, що вилітав з Амстердама у Детройт на католицьке Різдво, 25 грудня 2009 року. Нігерієць Умар Фарук Абдулмуталлаб спробував пронести на борт бомбу в спідній білизні, але його затримали. Зараз він відбуває кілька довічних термінів.

      Про смерть аль-Асірі чутки ширились декілька разів. Перша інформація з’явилась у 2011 році. Тоді повідомлялось, що він був вбитий внаслідок удару безпілотника, проте в Ємені цю інформацію спростували.


      Головний підривник "Аль-Каїди" Ібрагім аль-Асірі/ фото BBC

      Далі була інформація про серйозне поранення терориста у 2013 році, проте і ця інформація була спростована. Нові дані про загибель аль-Асірі у 2014 році теж не підтвердились. Тоді навіть звіряли ДНК жертв однієї з вогневих атак, проте результат не збігся з даними бойовика. Натомість аль-Асірі з'явився у відеоролику 2016 року, де згадувалися страти бойовиків "Аль-Каїди" в Саудівській Аравії, підтвердивши тим самим, що він залишився живим.

      Тепер же його смерть підтвердив Білий дім. За офіційними даними, аль-Асірі загинув в результаті удару безпілотника.

      blog_ava
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Тероризм Аль-Каїда
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