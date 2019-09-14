Вдалося знищити сина бін Ладена, одного з лідерів "Аль-Каїди": офіційна заява Білого дому

Хамза бін Ладен, один з лідерів терористичної організції "АльКаїда", мертвий. Американці знищили його на кордоні Афганістану та Пакистану. Хамза – син Усами бін Ладена, якого вважають орранізатором масштабних терактів у США в 2011 році.

Ліквідація терориста відбулася під час контртерористичної операції спецпризначенців США. Про це заявили у Білому домі, пише Інтерфакс-Укераїна.

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"Втрата Хамзи бін Ладена не лише позбавляє "Аль-Каїду" важливого лідера і символічного зв'язку з батьком, але й підриває усю оперативну діяльність угруповання", – мовиться в заяві Білого дому.

Американські слідчі вважають, що Хамза був поруч зі своїм батьком в Афганістані під час терактів 11 вересня 2001 року. Усаму бін Ладена ліквідували у травні 2011 року. Хамзу бін Ладена Держдепартамент США визнав терористом світового масштабу в 2017 році, коли той закликав до терактів і помсти Штатам за вбивство свого батька.



Усама бін Ладен із сином, дата невідома / Фото New York Post

До слова, американські ЗМІ ще на початку серпня 2019 року писали, що Хамза бін Ладен вбитий. Причому відбулося це протягом минулих двох років і за рішенням адміністрації Дональда Трампа. Тільки чомусь офіційно про це вирішили не повідомляти.

Ще в березні 2019 року Держдепартамент США обіцяв мільйон доларів за будь-яку інформацію, яка дозволить встановити місцеперебування Хамзи бін Ладена. А сам Трамп на запитання про Хамзу бін Ладена відповідати відмовлявся.

Нарешті – заява Білого дому у суботу, 14 вересня, стала першою офіційною з цього приводу: США підтвердили операцію з ліквідації терориста.

"Аль-Каїда" та її тодішній лідер Усама бін Ладен взяли на себе відповідальність за наймасштабніші теракти в історії США 11 вересня 2001 року.



Тоді смертники захопили пасажирські літаки й протаранили вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Загинули 2977 людей.