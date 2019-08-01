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      Син "терориста номер 1" Усами бін Ладена дійсно мертвий, – The Times

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      Хамза, син Усами бін Ладена
      Хамза, син Усами бін Ладена / headtopics.com

      Хамза бен Ладен, син вбитого у 2011 році ватажка терористичної організації "Аль-Каїда" Усами бін Ладена, мертвий. Причому до його ліквідації причетний уряд США.

      Знищення Хамзи бін Ладена відбулося ще протягом минулих двох років (у 2017-2018), пише The New-York Times.

      До теми: Ще у 2016 році син Усами Бін Ладена – Хамза – пообіцяв помститися США за смерть батька

      "Хамзу бін Ладена вбили, причому протягом минулих двох років під час урядування адміністрації Дональда Трампа. Просто для підтвердження його смерті потрібен був час", – пишуть у Times з посиланням на високопоставлені джерела в американському уряді.

      Журналісти видання NBC News також запевняють, що уряд США причетний до ліквідації терориста, проте подробиць про цю операцію ніхто не повідомляє. А сам Трамп на запитання про Хамзу бін Ладена відповідати відмовився.

      Однак офіційні джерела безпосередньо інформації про ліквідацію ймовірного лідера "Аль-Каїди" не повідомляли. Навпаки, у березні 2019 року держдепартамент США пообіцяв мільйон доларів за будь-яку інформацію, яка дозволить встановити місцеперебування Хамзи бін Ладена.

      "Аль-Каїда" та її тодішній лідер Усама бін Ладен взяли на себе відповідальність за наймасштабніші теракти в історії США 11 вересня 2001 року. Тоді смертники захопили пасажирські літаки і протаранили вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Загинули 2977 осіб.

      Того ж року Усаму бін Ладена ліквідували американські спецслужби, називаючи його "терористом номер 1" у світі.

      Трагедія 11 вересня в США: яким був найстрашніший в історії світу теракт – у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
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      31 липня
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      Теги: Усама бін Ладен Аль-Каїда Тероризм Новини США Дональд Трамп
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