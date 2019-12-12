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      США могут признать Россию "спонсором терроризма"

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      Россию могут признать "спонсором терроризма" в США / dt.ua

      Госсекретарь США рассмотрит вопрос о том, является ли Россия страной, которая спонсирует терроризм. Соответствующий законопроект одобрил Комитет иностранных дел Сената.

      Государственный департамент также будет определять, следует ли объявить иностранными террористическими организациями вооруженные формирования боевиков на востоке Украины, пишет Bloomberg.

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      Законопроект на рассмотрение вынес республиканский сенатор Кори Гарднер.

      Он требует от Госдепартамента в течение 90 дней установить и доложить Конгрессу, соответствует ли Россия установленным американским законодательством критериям для внесения ее в список государств – спонсоров терроризма.

      Что известно об этом списке

      • Решение о внесении в такой список принимает госсекретарь.
      • В него попадают страны, которые "неоднократно поддерживали акты международного терроризма".
      • Сейчас к списку принадлежат Северная Корея, Иран, Сирия и Судан.

      Ранее посольство США в Украине отметило важный прогресс по результатам нормандского саммита. А также призвал Россию придерживаться принятых на саммите обязательств и прекратить любую агрессию.

      20 гривен за доллар – это фантастика, – Милованов
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости России Новости США Терроризм
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