США можуть визнати Росію "спонсором тероризму"

Держсекретар США розгляне питання про те, чи є Росія країною, яка спонсорує тероризм. Відповідний законопроєкт схвалив Комітет закордонних справ Сенату.

Державний департамент також визначатиме, чи слід оголосити іноземними терористичними організаціями збройні формування бойовиків на сході України, пише Bloomberg.

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Законопроєкт на розгляд виніс республіканський сенатор Корі Гарднер.

Він вимагає від Держдепартаменту протягом 90 днів встановити й доповісти Конгресу, чи відповідає Росія встановленим американським законодавством критеріям для внесення її до списку держав – спонсорів тероризму.

Що відомо про цей список

Рішення про внесення у такий список ухвалює держсекретар.

У нього потрапляють країн, які "неодноразово підтримували акти міжнародного тероризму".

Наразі до списку належать Північна Корея, Іран, Сирія і Судан.

Раніше посольство США в Україні відзначило важливий прогрес за результатами нормандського саміту. А також закликало Росію дотримуватись прийнятих на саміті зобов'язань та припинити будь-яку агресію.