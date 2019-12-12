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      США можуть визнати Росію "спонсором тероризму"

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      Росію можуть визнати "спонсором тероризму" у США / dt.ua

      Держсекретар США розгляне питання про те, чи є Росія країною, яка спонсорує тероризм. Відповідний законопроєкт схвалив Комітет закордонних справ Сенату.

      Державний департамент також визначатиме, чи слід оголосити іноземними терористичними організаціями збройні формування бойовиків на сході України, пише Bloomberg.

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      Законопроєкт на розгляд виніс республіканський сенатор Корі Гарднер.

      Він вимагає від Держдепартаменту протягом 90 днів встановити й доповісти Конгресу, чи відповідає Росія встановленим американським законодавством критеріям для внесення її до списку держав – спонсорів тероризму.

      Що відомо про цей список

      • Рішення про внесення у такий список ухвалює держсекретар.
      • У нього потрапляють країн, які "неодноразово підтримували акти міжнародного тероризму".
      • Наразі до списку належать Північна Корея, Іран, Сирія і Судан.

      Раніше посольство США в Україні відзначило важливий прогрес за результатами нормандського саміту. А також закликало Росію дотримуватись прийнятих на саміті зобов'язань та припинити будь-яку агресію.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Тероризм
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