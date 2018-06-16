США могут увеличить размер финансовой помощи для Украины: известно насколько

В Конгрессе США предлагают на 70 миллионов долларов повысить в бюджете 2019 год сумму помощи, которая предоставляется Украине через программы Государственного департамента и Пентагона.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

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"Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект "Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год", где средства, которые предлагается выделить для безопасности помощи Украине, в том числе летального оружия оборонительного характера, определены в объеме 250 миллионов долларов", – говорится в сообщении.

Как отмечают в посольстве, эта сумма на 50 миллионов долларов превышает ассигнования для соответствующих программ поддержки Украины, утвержденных в Консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год.

Также, в представленном комитетом проекте Закона относительно ассигнований Государственного департамента зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год" смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства США и причастных агентств определена в сумме 441 миллион долларов, что на 20 миллионов превышает соответствующие ассигнования 2018 года.

Таким образом, совокупный объем средств, которые могут быть выделены для поддержки Украины в 2019 бюджетном году, составляет 691 миллион долларов, что на 70 миллионов больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года,

– подытожили в посольстве.

В то же время, для вступления в силу указанные законопроекты должны быть одобрены полным составом Палаты представителей, поддержаны Сенатом и подписаны президентом США Дональдом Трампом.