США выделят Украине немалую сумму на военную помощь в 2019 году

24 мая палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, согласно которому Вашингтон намерен выделить в 2019 году 250 миллионов долларов на оказание военной помощи Украине и поставку оборонительного вооружения.

Об этом говорится в отдельной статье принятого законопроекта о финансировании и политике американского Министерства обороны на следующий год, передает посольство Украины в США в Facebook.

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"В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении собственных возможностей по защите от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией", – отметили в посольстве.

Согласно пояснительным материалам, запрос о выделении средств Украине на "летальные оборонительные средства" был подан лично президентом США Дональдом Трампом.

Отметим, аналогичная статья расходов в течение нескольких последних лет закладывается в закон о финансировании и направлении политики Министерства обороны США. Так, в 2018 году на предоставление Украине военной помощи, включая вооружение, были выделены 200 миллионов долларов.