США виділять Україні чималу суму на військову допомогу в 2019 році

24 травня палата представників Конгресу США схвалила законопроект, згідно з яким Вашингтон має намір виділити в 2019 році 250 мільйонів доларів на надання військової допомоги Україні та постачання оборонного озброєння.

Про це йдеться в окремій статті прийнятого законопроекту про фінансування та політику американського Міністерства оборони на наступний рік, передає посольство України в США у Facebook.

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"До документа включено основні положення проекту "Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки", який, зокрема, передбачає допомогу Україні у посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак, забезпеченні безпеки комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшенні залежності від російських інформаційних та комунікаційних технологій, сприянні участі у програмах обміну інформацією", – зазначили у посольстві.

Згідно з пояснювальними матеріалами, запит про виділення коштів Україні на "летальні оборонні засоби" був поданий особисто президентом США Дональдом Трампом.

Відзначимо, аналогічна стаття витрат протягом кількох останніх років закладається в закон про фінансування і напрямки політики Міністерства оборони США. Так, у 2018 році на надання Україні військової допомоги, включно з озброєнням, було виділено 200 мільйонів доларів.