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США можуть збільшити розмір фінансової допомоги для України: відомо наскільки

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У Конгресі США пропонують збільшити допомогу Україні на 70 мільйонів доларів у 2019 році
У Конгресі США пропонують збільшити допомогу Україні на 70 мільйонів доларів у 2019 році / Фото з відкритих джерел

У Конгресі США пропонують на 70 мільйонів доларів підвищити у бюджеті 2019 рік суму допомоги, яка надається Україні через програми Державного департаменту і Пентагону.

Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

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"Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив власний проект "Закону про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік", де кошти, які пропонується виділити для безпекової допомоги Україні, у тому числі летальної зброї оборонного характеру, визначені в обсязі 250 мільйонів доларів", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у посольстві, ця сума на 50 мільйонів доларів перевищує асигнування для відповідних програм підтримки України, затверджених у Консолідованому законі про бюджетні асигнування на 2018 рік.

Також, у представленому комітетом проекті "Закону щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік" кошторис допомоги Україні по лінії зовнішньополітичного відомства США та причетних агентств визначено у сумі 441 мільйон доларів, що на понад 20 мільйонів перевищує відповідні асигнування 2018 року.

Таким чином, сукупний обсяг коштів, які можуть бути виділені для підтримки України у 2019 бюджетному році, становить 691 мільйон доларів, що на понад 70 мільйонів більше, ніж передбачено асигнуваннями поточного року,
– підсумували в посольстві.

Водночас, для набуття чинності зазначені законопроекти мають бути схвалені повним складом Палати представників, підтримані Сенатом та підписані президентом США Дональдом Трампом.

 

Теги: Новини України Новини політики Новини США Гроші Законопроект
Джерело: 24 Канал
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