США может пойти на существенные уступки в отношении иранских санкций, – СМИ

Администрация Дональда Трампа готова пойти на серьезные уступки в ситуации вокруг Ирана, которые позволят ему избежать ключевых экономических санкций Вашингтона.

Об этом сообщило издание The Washington Free Beacon со ссылкой на свои источники в администрации.

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Отмечается, что сотрудники Госдепартамента высокого ранга убедили госсекретаря Майкла Помпео не отключать Тегеран от международной банковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, объединяющей 11 тысяч финансовых институтов более чем в 200 странах мира.

Кроме того, Вашингтон сделает исключение для ряда стран – в частности Индии, Китая и Республики Корея – при введении санкций против Ирана, что позволит им продолжать покупать иранскую нефть, несмотря на заявления американских чиновников об обратном.

Такой шаг, обусловленный позицией стран Европы, "не даст иранской экономике развалиться" и сохранит действующую власть.

Такие уступки вызвали возмущение среди американских законодателей, поддерживающих жесткую позицию в отношении Ирана. Госдепартамент и Министерство финансов не стали комментировать эту информацию.

Напомним, 17 октября стало известно, что администрация президента США работает над пакетом новых санкций против российских и иранских компаний. Под удар попадут те компании, которые работают над восстановлением Сирии.