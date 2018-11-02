США може піти на суттєві поступки щодо іранських санкцій, – ЗМІ

Адміністрація Дональда Трампа готова піти на серйозні поступки в ситуації навколо Ірану, які дозволять йому уникнути ключових економічних санкцій Вашингтона.

Про це повідомило видання The Washington Free Beacon з посиланням на свої джерела в адміністрації.

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Зазначається, що співробітники Держдепартаменту високого рангу переконали держсекретаря Майкла Помпео не відключати Тегеран від міжнародної банківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT, яка об'єднує 11 тисяч фінансових інститутів більш ніж у 200 країнах світу.

Крім того, Вашингтон зробить виняток для ряду країн – зокрема Індії, Китаю і Республіки Корея – при введенні санкцій проти Ірану, що дозволить їм продовжувати купувати іранську нафту, попри заяви американських посадовців про зворотне.

Такий крок, зумовлений позицією країн Європи, "не дасть іранській економіці розвалитися" і збереже чинну владу.

Такі поступки викликали обурення серед американських законодавців, що підтримують жорстку позицію щодо Ірану. Держдепартамент і Міністерство фінансів не стали коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що адміністрація президента США працює над пакетом нових санкцій проти російських і іранських компаній. Під удар потраплять ті компанії, які працюють над відновленням Сирії.