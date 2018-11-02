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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      США може піти на суттєві поступки щодо іранських санкцій, – ЗМІ

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      У США заговорили про поступки щодо іранських санкцій
      У США заговорили про поступки щодо іранських санкцій / Фото з відкритих джерел

      Адміністрація Дональда Трампа готова піти на серйозні поступки в ситуації навколо Ірану, які дозволять йому уникнути ключових економічних санкцій Вашингтона.

      Про це повідомило видання The Washington Free Beacon з посиланням на свої джерела в адміністрації.

      Читайте також: В адміністрації Трампа побоюються, що Росія допоможе Ірану обійти санкції, – Financial Times

      Зазначається, що співробітники Держдепартаменту високого рангу переконали держсекретаря Майкла Помпео не відключати Тегеран від міжнародної банківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT, яка об'єднує 11 тисяч фінансових інститутів більш ніж у 200 країнах світу.

      Крім того, Вашингтон зробить виняток для ряду країн – зокрема Індії, Китаю і Республіки Корея – при введенні санкцій проти Ірану, що дозволить їм продовжувати купувати іранську нафту, попри заяви американських посадовців про зворотне.

      Такий крок, зумовлений позицією країн Європи, "не дасть іранській економіці розвалитися" і збереже чинну владу.

      Такі поступки викликали обурення серед американських законодавців, що підтримують жорстку позицію щодо Ірану. Держдепартамент і Міністерство фінансів не стали коментувати цю інформацію.

      Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що адміністрація президента США працює над пакетом нових санкцій проти російських і іранських компаній. Під удар потраплять ті компанії, які працюють над відновленням Сирії.

      Теги: Новини США Новини політики Майк Помпео Іран Санкції Росії проти України
      Джерело: 24 Канал
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