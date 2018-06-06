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США на встрече НАТО представят новый план сдерживания нападения РФ

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НАТО представит новый план
НАТО представит новый план / www.vectornews.net

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы их европейские союзники получили больше батальонов, кораблей и самолетов НАТО, готовых к бою, в рамках сдерживания союзниками возможного российского нападения.

Об этом четыре официальных лица и дипломаты США и НАТО сообщили агентству Reuters.

В четверг, 7 июня, на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе глава Пентагона Джеймс Мэттис будет искать поддержки плана усиления военного присутствия. Эта встреча станет подготовкой саммита НАТО в июле, который должен будет одобрить предложения, сделанные министрами.

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План предусматривает, что в НАТО будет 30 сухопутных батальонов, 30 эскадрилий истребителей и 30 военно-морских кораблей, таких как эсминцы, готовых к развертыванию в течение 30 дней после сигнала тревоги. Численность батальонов в НАТО варьируется от 600 до 1000 военнослужащих.

У нас есть противник (Россия), который может быстро проникнуть в Прибалтику и Польшу в наземном нападении. У нас нет такой роскоши, как месяцы на мобилизацию,
– сказал один высокопоставленный дипломат НАТО, который знает о планах США.

Один из американских чиновников заявил, что инициатива в первую очередь направлена ​​на противодействие России и соответствует Национальной оборонной стратегии Пентагона 2018 года, которая обвиняет Москву в стремлении разрушить организацию Североатлантического договора.

Теги: Новости России Новости политики НАТО Новости США
Источник: 24 Канал
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