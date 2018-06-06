09:47
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
19°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Поклонська проти Романових. Мисливці за поцілунками
Вєсті Кремля
00:07, сьогодні
Вєсті.UA. Лицарі ГПУ. Коштовності Тимошенко
Вєсті.UA
21:59, 5 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

США на зустрічі НАТО представлять новий план стримування нападу РФ

99 Читать новость на русском
НАТО представить новий план
НАТО представить новий план / www.vectornews.net

Сполучені Штати наполягають на тому, щоб їхні європейські союзники отримали більше батальйонів, кораблів і літаків НАТО, готових до бою, у рамках стримування союзниками можливого російського нападу.

Про це чотири офіційні особи і дипломати США і НАТО повідомили агентству Reuters.

У четвер, 7 червня, на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі глава Пентагону Джеймс Меттіс буде шукати підтримки плану посилення військової присутності. Ця зустріч стане підготовкою саміту НАТО в липні, який повинен буде схвалити пропозиції, зроблені міністрами.

Читайте також: Найбагатша країна світу заявила про бажання стати членом НАТО

План передбачає, що у НАТО буде 30 сухопутних батальйонів, 30 ескадрилій винищувачів і 30 військово-морських кораблів, таких як есмінці, готових до розгортання протягом 30 днів після сигналу тривоги. Чисельність батальйонів в НАТО варіюється від 600 до 1000 військовослужбовців.

У нас є противник (Росія), який може швидко проникнути в Прибалтику та Польщу у наземному нападі. У нас немає такої розкоші, як місяці на мобілізацію,
– сказав один високопоставлений дипломат НАТО, який знає про плани США.

Один з американських чиновників заявив, що ініціатива в першу чергу спрямована на протидію Росії і відповідає Національній оборонній стратегії Пентагону 2018 року, яка звинувачує Москву в прагненні зруйнувати організацію Північноатлантичного договору.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США НАТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
5 червня, 10:00 Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
844
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук