США на зустрічі НАТО представлять новий план стримування нападу РФ

Сполучені Штати наполягають на тому, щоб їхні європейські союзники отримали більше батальйонів, кораблів і літаків НАТО, готових до бою, у рамках стримування союзниками можливого російського нападу.

Про це чотири офіційні особи і дипломати США і НАТО повідомили агентству Reuters.

У четвер, 7 червня, на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі глава Пентагону Джеймс Меттіс буде шукати підтримки плану посилення військової присутності. Ця зустріч стане підготовкою саміту НАТО в липні, який повинен буде схвалити пропозиції, зроблені міністрами.

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План передбачає, що у НАТО буде 30 сухопутних батальйонів, 30 ескадрилій винищувачів і 30 військово-морських кораблів, таких як есмінці, готових до розгортання протягом 30 днів після сигналу тривоги. Чисельність батальйонів в НАТО варіюється від 600 до 1000 військовослужбовців.

У нас є противник (Росія), який може швидко проникнути в Прибалтику та Польщу у наземному нападі. У нас немає такої розкоші, як місяці на мобілізацію,

– сказав один високопоставлений дипломат НАТО, який знає про плани США.

Один з американських чиновників заявив, що ініціатива в першу чергу спрямована на протидію Росії і відповідає Національній оборонній стратегії Пентагону 2018 року, яка звинувачує Москву в прагненні зруйнувати організацію Північноатлантичного договору.