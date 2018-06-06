Найбагатша країна світу заявила про бажання стати членом НАТО
Катар хоче стати повноправним членом Північноатлантичного Альянсу, адже принесе організації велику користь.
Про це заявив міністр оборони країни Халід бін Мухаммед аль-Атійя, передає агентство Anadolu.
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За його словами, на даний момент армія Катару є однією з найбільш оснащених на Близькому Сході.
Також, міністр відзначив наявність ефективного співробітництва між столицею Катару Дохою і Північноатлантичним альянсом, яке невпинно розвивається. При цьому він вказав на можливість функціонування в країні структур НАТО.
Розвиваючи співробітництво з НАТО, ми в той же час прагнемо до повноправного членства в блоці. Наша позиція з цього питання зрозуміла,
– заявив Аль-Атійя.
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі заявив, що Грузія планує вступити в НАТО у 2021 році, через сто років після радянської окупації.