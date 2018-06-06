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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Найбагатша країна світу заявила про бажання стати членом НАТО

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Катар заявив, що хоче стати членом НАТО
Катар заявив, що хоче стати членом НАТО / Фото з відкритих джерел

Катар хоче стати повноправним членом Північноатлантичного Альянсу, адже принесе організації велику користь.

Про це заявив міністр оборони країни Халід бін Мухаммед аль-Атійя, передає агентство Anadolu.

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За його словами, на даний момент армія Катару є однією з найбільш оснащених на Близькому Сході.

Також, міністр відзначив наявність ефективного співробітництва між столицею Катару Дохою і Північноатлантичним альянсом, яке невпинно розвивається. При цьому він вказав на можливість функціонування в країні структур НАТО.

Розвиваючи співробітництво з НАТО, ми в той же час прагнемо до повноправного членства в блоці. Наша позиція з цього питання зрозуміла,
– заявив Аль-Атійя.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі заявив, що Грузія планує вступити в НАТО у 2021 році, через сто років після радянської окупації.

Теги: НАТО Новини політики Катар
Джерело: 24 Канал
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