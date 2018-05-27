Грузія планує вступити до НАТО у 2021 році

Грузія планує вступити до Альянсу у 2021 році, через сто років після радянської окупації.

Про це пише 1tv.ge.

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Ми сподіваємося, що в 2021 році, через сто років після радянської окупації, Грузія стане повноправним членом НАТО. Грузія готова до виклику, Грузія щодня працює, щоб стати членом європейської сім'ї та справжнім членом євроатлантичної спільноти,

– заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі.

Нагадаємо, нещодавно Грузія звинуватила Росію у серйозних військових злочинах та агресії. Зокрема представник країни у ЄСПЛ наголосив, що Російська Федерація несе відповідальність за загибель сотень мирних жителів під час військового конфлікту між РФ та Грузією в серпні 2008 року.