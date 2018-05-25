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У Грузії перейменували Литву: стало відомо, як там називатимуть цю країну

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Тепер грузини називатимуть Литву Ліетувою
Тепер грузини називатимуть Литву Ліетувою / vlasno.info

У грузинській мові для Литви затвердили іншу назву. Тепер там називатимуть цю країну Ліетувою. Рішення про перейменування виникло після відповідних змін, які затвердила Литва, змінивши своєю чергою назву Грузії.

Про це пише Georgia Today.

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Ліетува точніше відображає вимову назви країни литовською мовою,
– пояснив грузинський прем'єр Георгій Квірикашвілі.

Зазначається, що обидва рішення надзвичайно символічні, оскільки в цьому році Литва святкує 100-річчя відновлення своєї державності, а Грузія відзначає 100-річчя створення першої демократичної республіки.

Зазначимо також, що президент Литви Даля Грибаускайте приїхала до Грузії, щоб взяти участь у святкуванні Дня незалежності країни, який відзначають 26 травня.

Додамо, що на початку травня Литва затвердила альтернативну назву Грузії – Сакартавело.

Чому Литва перейменувала Грузію на Сакартавело? Бо грузини саме так називають країну своєю мовою. Грузинська назва походить від основного центрального грузинського регіону Картлі тобто Іберія з класичних і візантійських джерел, навколо якого у ранньому Середньовіччі була сформована культурна і політична єдність грузин.

 

Теги: Новини політики Литва Новини Грузії
Джерело: 24 Канал
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