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В Грузии переименовали Литву: стало известно, как там будут называть эту страну

233 Читати новину українською
Теперь грузины будут называть Литву Лиетувой
Теперь грузины будут называть Литву Лиетувой / vlasno.info

В грузинском языке для Литвы утвердили другое название. Теперь там будут называть эту страну Лиетувой. Решение о переименовании возникло после соответствующих изменений, которые утвердила Литва, изменив в свою очередь название Грузии.

Об этом пишет Georgia Today.

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Лиетува точно отражает произношение названия страны на литовском языке,
– пояснил грузинский премьер Георгий Квирикашвили.

Отмечается, что оба решения чрезвычайно символические, поскольку в этом году Литва празднует 100-летие восстановления своей государственности, а Грузия отмечает 100-летие создания первой демократической республики.

Отметим также, что президент Литвы Даля Грибаускайте приехала в Грузию, чтобы принять участие в праздновании Дня независимости страны, который отмечается 26 мая.

Добавим, что в начале мая Литва утвердила альтернативное название Грузии – Сакартавело.

Почему Литва переименовала Грузию на Сакартавело?
Потому что грузины именно так называют страну на своем языке. Грузинское название происходит от основного центрального грузинского региона Картли, тоесть Иберия из классических и византийских источников, вокруг которого в раннем Средневековье была сформировано культурное и политическое единство грузин.

Теги: Новости политики Новости Грузии Литва
Источник: 24 Канал
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