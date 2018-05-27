Грузия планирует вступить в НАТО в 2021 году

Грузия планирует вступить в Альянс в 2021 году, через сто лет после советской оккупации.

Об этом пишет 1tv.ge.

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Мы надеемся, что в 2021 году, через сто лет после советской оккупации, Грузия станет полноправным членом НАТО. Грузия готова к вызову, Грузия ежедневно работает, чтобы стать членом европейской семьи и настоящим членом евроатлантического сообщества,

– заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Напомним, недавно Грузия обвинила Россию в серьезных военных преступлениях и агрессии. В частности представитель страны в ЕСПЧ отметил, что Российская Федерация несет ответственность за гибель сотен мирных жителей во время военного конфликта между РФ и Грузией в августе 2008 года.