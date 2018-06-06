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Самая богатая страна мира заявила о желании стать членом НАТО

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Катар заявил, что хочет стать членом НАТО
Катар заявил, что хочет стать членом НАТО / Фото из открытых источников

Катар хочет стать полноправным членом Североатлантического альянса, ведь принесет организации большую пользу.

Об этом заявил министр обороны страны Халид бин Мухаммед аль-Атийя, передает агентство Anadolu.

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По его словам, на данный момент армия Катара является одной из самых оснащенных на Ближнем Востоке.

Также, министр отметил наличие эффективного сотрудничества между столицей Катара Дохой и Североатлантическим альянсом, которое постоянно развивается. При этом он указал на возможность функционирования в стране структур НАТО.

Развивая сотрудничество с НАТО, мы в то же время стремимся к полноправному членству в блоке. Наша позиция по этому вопросу ясна,
– заявил Аль-Атийя.

Напомним, недавно премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что Грузия планирует вступить в НАТО в 2021 году, через сто лет после советской оккупации.

Теги: Новости политики НАТО Катар
Источник: 24 Канал
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