Самая богатая страна мира заявила о желании стать членом НАТО

Катар хочет стать полноправным членом Североатлантического альянса, ведь принесет организации большую пользу.

Об этом заявил министр обороны страны Халид бин Мухаммед аль-Атийя, передает агентство Anadolu.

Читайте также: Украина ввела безвиз с богатейшей страной мира Катар

По его словам, на данный момент армия Катара является одной из самых оснащенных на Ближнем Востоке.

Также, министр отметил наличие эффективного сотрудничества между столицей Катара Дохой и Североатлантическим альянсом, которое постоянно развивается. При этом он указал на возможность функционирования в стране структур НАТО.

Развивая сотрудничество с НАТО, мы в то же время стремимся к полноправному членству в блоке. Наша позиция по этому вопросу ясна,

– заявил Аль-Атийя.

Напомним, недавно премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что Грузия планирует вступить в НАТО в 2021 году, через сто лет после советской оккупации.