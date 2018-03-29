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США нанесли первый удар по Аль-Каиде в Ливии

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Боевики
Боевики / Фото из открытых источников

Вооруженные силы США осуществили первый авиаудар по ячейкам Аль-Каиды в Ливии и ликвидировали одного из высокопоставленных главарей террористов

Об этом сообщает в среду американский телеканал CNN.

Представитель командования Робин Мак добавил, что это первый, точный авиаудар, который нанесли США по ячейкам Аль-Каиды.

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"Убиты два террористов аль-Каиды, в том числе Мусса Абу Давуда, который был высокопоставленным представителем аль-Каиды в странах Исламского Магриба", отмечает СМИ.

Авиаудар был проведен в координации с ливийским правительством. По оценкам американских военных, мирные жители во время операции не пострадали.

Теги: Война в Ливии Ливия Новости США
Источник: 24 Канал
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