США завдали перший удар по Аль-Каїді в Лівії

Збройні сили США здійснили перші авіаудару по осередках аль-Каїди в Лівії та ліквідувавши одного з високопоставлених ватажків терористів.

Про це повідомляє у середу американський телеканал CNN.

Речник командування Робін Мак додав, що це перший, влучний авіаудар, який нанесли США по осередках Аль-Каїди.

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"Вбито двох терористів аль-Каїди, у тому числі Мусу Абу Давуда, який був високопоставленим представником аль-Каїди в країнах Ісламського Магріба", – зазначає ЗМІ.

Авіаудар був проведений у координації з лівійським урядом. За оцінками американських військових, мирні жителі під час операції не постраждали.