США завдали перший удар по Аль-Каїді в Лівії
Збройні сили США здійснили перші авіаудару по осередках аль-Каїди в Лівії та ліквідувавши одного з високопоставлених ватажків терористів.
Про це повідомляє у середу американський телеканал CNN.
Речник командування Робін Мак додав, що це перший, влучний авіаудар, який нанесли США по осередках Аль-Каїди.
Читайте також: Портников назвав територію, на яку незабаром вторгнуться російські війська
"Вбито двох терористів аль-Каїди, у тому числі Мусу Абу Давуда, який був високопоставленим представником аль-Каїди в країнах Ісламського Магріба", – зазначає ЗМІ.
Авіаудар був проведений у координації з лівійським урядом. За оцінками американських військових, мирні жителі під час операції не постраждали.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі