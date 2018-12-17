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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      США нанесли серию авиаударов по Сомали: уничтожено 62 террориста

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      В результате авиаудара США в Сомали уничтожено более 60 террористов
      В результате авиаудара США в Сомали уничтожено более 60 террористов / Фото из открытых источников

      В Африканском Командовании Вооруженными силами Соединенных Штатов Америки сообщили о ликвидации 62 боевиков террористических организаций в результате серии из шести авиаударов проведенной на юге Сомали.

      Об этом сообщил телеканал CNN.

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      Отмечается, что в результате четырех авиаударов осуществленных в субботу, 15 декабря, были убиты 34 боевика. Во время еще двух авиаударов, которые были проведены в воскресенье, 16 декабря, погибли 28 боевиков.

      Военные вооруженных сил США уточнили, что атаки осуществлялась в окрестностях юго-центральной провинции Сомали Гандарш как превентивные меры с целью предотвращения будущих террористических атак.

      Военные также отметили, что в результате авиаударов не пострадало ни одно гражданское лицо.

      В ноябре американские военные заявили, что в результате двух авиаударов вблизи района Дебациль, Сомали погибли 37 боевиков.

      В марте 2017 года президент Дональд Трамп уполномочил американских военных проводить точные авиаудары, направленные против Аль-Шабааб, с целью укрепления федерального правительства Сомали.

      Что известно о Аш-Шабааб?Это сомалийская радикальная исламистская военная организация. С 2012 года является официальным центром Аль-Каиды в странах Африканского Рога. Группировка имеет более 14 тысяч боевиков, участвовавших в сомалийской гражданской войне, захвате власти, введении законов шариата и создании исламского халифата.

      Теги: Сомали Новости США терроризм
      Источник: 24 Канал
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