Сутки на Донбассе: украинские защитники дали отпор врагу и уничтожили 8 оккупантов

За минувшие сутки, 16 декабря, пророссийские боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Однако их ряды опустели на восемь человек, еще троих оккупантов ранили.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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С нашей стороны потерь нет, однако есть двое раненых.

Враг из минометов обстрелял Крымское и Водяное. А из БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия бил по нашим позициям неподалеку от Новолуганского на Светлодарском направлении, населенных пунктов Новотроицкое, Пески, Авдеевка, Славное, Тарамчук, Старогнатовка, Каменка на Донецком направлении и неподалеку от населенных пунктов Чермалык, Павлополь, Лебединское, Водяное на Мариупольском направлении.