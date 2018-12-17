Доба на Донбасі: українські захисники дали відсіч ворогу і знищили 8 окупантів

За минулу добу, 16 грудня, проросійські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами. Та все ж їхні лави спорожніли на вісьмох осіб, ще трьох окупантів поранили.

Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

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З нашого боку втрат немає, проте є двоє поранених.

Ворог з міноментів обстріляв Кримське та Водяне. А з БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї гатив по наших позиціях неподалік Новолуганського на Світлодарському напрямку, населених пунктів Новотроїцьке, Піски, Авдіївка, Славне, Тарамчук, Старогнатівка, Кам'янка на Донецькому напрямку та неподалік населених пунктів Чермалик, Павлопіль, Лебединське, Водяне на Маріупольському напрямку.