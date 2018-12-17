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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Доба на Донбасі: українські захисники дали відсіч ворогу і знищили 8 окупантів

      1290 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      За минулу добу, 16 грудня, проросійські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами. Та все ж їхні лави спорожніли на вісьмох осіб, ще трьох окупантів поранили.

      Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил. 

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      З нашого боку втрат немає, проте є двоє поранених. 

      Ворог з міноментів обстріляв Кримське та Водяне. А з БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї гатив по наших позиціях неподалік Новолуганського на Світлодарському напрямку, населених пунктів Новотроїцьке, Піски, Авдіївка, Славне, Тарамчук, Старогнатівка, Кам'янка на Донецькому напрямку та неподалік населених пунктів Чермалик, Павлопіль, Лебединське, Водяне на Маріупольському напрямку.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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