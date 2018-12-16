Важка втрата: ким був загиблий український захисник, в якого поцілив снайпер окупантів

У суботу, 15 грудня, від кулі ворожого снайпера загинув під Маріуполем молодший лейтенант Денис Лошкарьов. Він був офіцером батальйону спеціального призначення військової частини 3035.

Про це повідомили у прес-службі Національної гвардії України.

Читайте також: У ООН оприлюднили інформацію щодо жертв серед мирного населення на Донбасі у листопаді

"Денис Лошкарьов загинув як воїн. Він боровся з підступним ворогом до останніх секунд життя. Денис назавжди залишиться в наших серцях, його ім’я буде записане золотими літерами в бойовій історії військової частини 3035, батальйону спеціального призначення і всього Українського війська. Герої не вмирають", – сказав командир військової частини полковник Василь Жук.

Побратими згадують, що загиблий завжди мав повагу свого взводу і був для них лідером.

Денис свого часу був головою Херсонської самооборони. Для нас він завжди був лідером, командиром нашого взводу. Він був людиною слова. За своїх бійців стояв, боровся. До роботи ставився відповідально. Сам постійно навчався, інших вчив. Його поважали всі у підрозділі. Він служив у нас з 2015 року, пройшов Широкине і потім об’їздив всю лінію фронту. До армії прийшов за велінням серця. У цивільному житті був юристом,

– розповів боєць батальйону Олег Жаріков.

У 39-річного молодшого лейтенанта залишились двоє синів, дочка та дружина.