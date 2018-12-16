У ООН оприлюднили інформацію щодо жертв серед мирного населення на Донбасі у листопаді
Кількість жертв серед мирних жителів унаслідок бойових дій на Донбасі дещо скоротилася, якщо порівнювати показники листопада та жовтня. Зокрема, так переконують у Організації Об'єднаних Націй.
Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба ООН.
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За даними організації, у листопаді порівняно з жовтнем число жертв серед цивільного населення на Сході України скоротилося на 45%, також знищилась у середньому й активність порушень безпеки – до 1100 інцидентів у місяць.
Загалом за листопад постраждали 10 осіб: 8 поранено та ще 2 загинули у результаті розриву мін. У упродовж усього 2018 року на Донбасі постраждали 210 осіб з числа цивільного населення.
Водночас у ООН додають, що у Донецькій і Лцганській областях допомоги потребують 3,4 мільйона жителів: їм необхідні продовольча безпека та соцзабезпечення. Крім того, 2,3 мільона жителів потребують кваліфіковану медичну допомогу та харчування.
Також представники організації зауважили, що у листопаді через перебої у постачанні електроенергії та води погіршилися умови життя у 8 тисяч мирних жителів Донбасу, що проживають у двох містах, розташованих уздовж лінії розмежування.
Гуманітарна ситуація на Донбасі: дані ООН
Нагадаємо, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, у жовтні на Донбасі було зафіксовано 18 жертв серед цивільного населення: 5 людей було вбито та ще 13 поранено.