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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      США нанесли серію авіаударів по Сомалі: знищено 62 терористи

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      Внаслідок авіаудару США у Сомалі знищено понад 60 терористів
      Внаслідок авіаудару США у Сомалі знищено понад 60 терористів / Фото з відкритих джерел

      У Африканському Командуванні Збройними силами Сполучених Штатів Америки повідомили про ліквідацію 62 бойовиків терористичних організацій внаслідок серії з шести авіаударів проведеній на півдні Сомалі.

      Про це повідомив телеканал CNN.

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      Зазначається, що внаслідок чотирьох авіаударів здійснених у суботу, 15 грудня, було вбито 34 бойовики. Під час ще двох авіаударів, які було проведено у неділю, 16 грудня, загинуло 28 бойовиків.

      Військові збройних сил США уточнили, що атаки здійснювалася на околицях південно-центральної провінції Сомалі Гандарш як превентивні заходи з метою запобігання майбутніх терористичних атак.

      Військові також наголосили, що внаслідок авіаударів не постраждала жодна цивільна особа.

      У листопаді американські військові заявили, що внаслідок двох авіаударів поблизу району Дебаціль, Сомалі загинули 37 бойовиків.

      У березні 2017 року президент Дональд Трамп уповноважив американських військових проводити точні авіаудари, спрямовані проти Аль-Шабааба, з метою зміцнення федерального уряду Сомалі.

      Що відомо про Аш-Шабааб?Це сомалійська радикальна ісламістська військова організація. З 2012 року є офіційним осередком Аль-Каїди в країнах Африканського Рогу. Угруповання має понад 14 тисяч бойовиків, які брали участь у сомалійській громадянській війні, захопленні влади, введенні законів шаріату і створення ісламського халіфату.

      Теги: Сомалі Новини США Тероризм
      Джерело: 24 Канал
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