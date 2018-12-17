США нанесли серію авіаударів по Сомалі: знищено 62 терористи

У Африканському Командуванні Збройними силами Сполучених Штатів Америки повідомили про ліквідацію 62 бойовиків терористичних організацій внаслідок серії з шести авіаударів проведеній на півдні Сомалі.

Про це повідомив телеканал CNN.

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Зазначається, що внаслідок чотирьох авіаударів здійснених у суботу, 15 грудня, було вбито 34 бойовики. Під час ще двох авіаударів, які було проведено у неділю, 16 грудня, загинуло 28 бойовиків.

Військові збройних сил США уточнили, що атаки здійснювалася на околицях південно-центральної провінції Сомалі Гандарш як превентивні заходи з метою запобігання майбутніх терористичних атак.

Військові також наголосили, що внаслідок авіаударів не постраждала жодна цивільна особа.

У листопаді американські військові заявили, що внаслідок двох авіаударів поблизу району Дебаціль, Сомалі загинули 37 бойовиків.

У березні 2017 року президент Дональд Трамп уповноважив американських військових проводити точні авіаудари, спрямовані проти Аль-Шабааба, з метою зміцнення федерального уряду Сомалі.

Що відомо про Аш-Шабааб?Це сомалійська радикальна ісламістська військова організація. З 2012 року є офіційним осередком Аль-Каїди в країнах Африканського Рогу. Угруповання має понад 14 тисяч бойовиків, які брали участь у сомалійській громадянській війні, захопленні влади, введенні законів шаріату і створення ісламського халіфату.