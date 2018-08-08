США напомнили России о выполнении обязательств по Грузии

8 августа – десятая годовщина начала российско-грузинской войны, которая длилась пять дней и унесла жизни сотен людей, а еще более ста тысяч стали беженцами. США напомнили России о выполнении обязательств.

Госсекретарь США Майк Помпео пообщался по телефону с грузинским лидером Георгием Маргвелашвили, передает newsgeorgia.ge.

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Представитель США в который раз напомнил, что Вашингтон настаивает на выполнении Москвой своих обязательств в рамках соглашения о прекращении огня 2008 года и выводе ее войск с оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

США никогда не смирятся с оккупацией Абхазии и Южной Осетии и продолжат помогать Грузии "справляться с теми вызовами, которые существуют и через 10 лет после российской военной агрессии", – заявил Госсекретарь США.

Таким образом он подтвердил "твердую и непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии".

Что произошло 7 августа 2008 года?

7 августа началась российско-грузинская война. Российские регулярные войска вторглись в Грузию, пересекая границу страны через Рокский тоннель. Из-за мощных обстрелов со стороны осетинских сепаратистов и российских военных вечером грузинские войска вошли в Цхинвали и начали там спецоперацию. Российская армия незаконно вторглась в Грузию как минимум на 19-20 часов раньше начала грузинской операции. Правда, официально Москва заявляет, что ее военные зашли в Грузию только 8 августа, после того, как Тбилиси начал военную операцию в Цхинвальском регионе.