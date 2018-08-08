США нагадали Росії про виконання зобов'язань щодо Грузії

8 серпня – десята річниця початку російсько-грузинської війни, яка тривала п'ять днів і забрала життя сотень людей, а ще понад сто тисяч стали біженцями. США вирішило нагадати Росії про виконання зобов'язань.

Держсекретар США Майк Помпео поспілкувався телефоном з грузинським лідером Георгієм Маргвелашвілі, передає newsgeorgia.ge.

Читайте також: "Апетит Росії тільки збільшується": президент Грузії зробив жорстку заяву

Представник США вкотре нагадав, що Вашингтон наполягає на виконанні Москвою своїх зобов'язань у рамках угоди про припинення вогню 2008 року та на виводі її військ з окупованих Абхазії та Південної Осетії.

США ніколи не змиряться з окупацією Абхазії і Південної Осетії та продовжать допомагати Грузії "справлятися з тими викликами, які існують і через 10 років після російської військової агресії,

– заявив Держсекретар США.

Таким чином він підтвердив "тверду і непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету Грузії".

Що сталося 7 серпня 2008 року?7 серпня розпочалася російсько-грузинська війна. Російські регулярні війська вторглися у Грузію, перетнувши кордон країни через Рокський тунель. Через потужні обстріли з боку осетинських сепаратистів та російських військових увечері грузинські війська увійшли до Цхінвалі і почали там спецоперацію. Російська армія незаконно вторглася до Грузії як мінімум на 19-20 годин раніше початку грузинської операції. Щоправда, офіційно Москва заявляє, що її військові зайшли в Грузію лише 8 серпня, після того, як Тбілісі розпочав військову операцію в Цхінвальському регіоні.