США не будут расследовать задержку военной помощи Украине, – CNN
Генеральный инспектор министерства обороны США Гленн Файн не будет расследовать, почему Вашингтон задерживает выделение военной помощи Украине.
Сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин разочарован таким решением, пишет CNN.
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Решение было принято в связи с опасением, что такое расследование может дублировать или вмешиваться в расследование импичмента, которое происходит в Палате представителей.
Все о расследовании в отношении Трампа – читайте здесь.
Спикер Файна уже подтвердил, что офис генерального инспектора Пентагона направил письмо нескольким ведущим сенаторам-демократам по этому решению. Однако он отметил, что "по мере развития обстоятельств наше решение может измениться".
Справка. Дурбин и другие американские сенаторы уже дважды направляли Файну запрос на проведение расследования по задержке выделения помощи Украине.
Сенатор-демократ Дик Дурбин отметил, что эта задержка препятствовала законным обязательствам Пентагона осуществлять военную помощь Украине в критический момент.
По словам американского политика, задержка помощи провоцирует серьезные вопросы о том, были ли представители министерства обороны вовлечены в какие-либо схемы по оказанию давления на Украину.
Что известно о скандале с американскими деньгами для Украины?
- В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине и заморозил деньги, которые в США уже приняли выделить (говорится о 250 миллионах долларов).
Впоследствии Трамп объяснял, что хотел лишь убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам Штатов.
- 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине.
Однако в Пентагоне заявили, что не знают, успеют ли использовать эти деньги должным образом – потому что 30 сентября в Штатах завершается фискальный год.