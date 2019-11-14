США не будут расследовать задержку военной помощи Украине, – CNN

Генеральный инспектор министерства обороны США Гленн Файн не будет расследовать, почему Вашингтон задерживает выделение военной помощи Украине.

Сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин разочарован таким решением, пишет CNN.

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Решение было принято в связи с опасением, что такое расследование может дублировать или вмешиваться в расследование импичмента, которое происходит в Палате представителей.

Все о расследовании в отношении Трампа – читайте здесь.

Спикер Файна уже подтвердил, что офис генерального инспектора Пентагона направил письмо нескольким ведущим сенаторам-демократам по этому решению. Однако он отметил, что "по мере развития обстоятельств наше решение может измениться".

Справка. Дурбин и другие американские сенаторы уже дважды направляли Файну запрос на проведение расследования по задержке выделения помощи Украине.

Сенатор-демократ Дик Дурбин отметил, что эта задержка препятствовала законным обязательствам Пентагона осуществлять военную помощь Украине в критический момент.

По словам американского политика, задержка помощи провоцирует серьезные вопросы о том, были ли представители министерства обороны вовлечены в какие-либо схемы по оказанию давления на Украину.

Что известно о скандале с американскими деньгами для Украины?

В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине и заморозил деньги, которые в США уже приняли выделить (говорится о 250 миллионах долларов).

Впоследствии Трамп объяснял, что хотел лишь убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам Штатов.

12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине.

Однако в Пентагоне заявили, что не знают, успеют ли использовать эти деньги должным образом – потому что 30 сентября в Штатах завершается фискальный год.



Военная помощь США для Украины/ инфографика 24 канала