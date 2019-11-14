США не будуть розслідувати затримку військової допомоги Україні, – CNN

Генеральний інспектор міністерства оборони США Гленн Файн не буде розслідувати, чому Вашингтон затримує виділення військової допомоги Україні.

Сенатор-демократ від штату Іллінойс Дік Дурбін розчарований таким рішенням, пише CNN.

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Рішення було прийняте у зв’язку з побоюванням, що таке розслідування може дублювати або втручатися в розслідування імпічменту, яке відбувається в Палаті представників.

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Речник Файна уже підтвердив, що Офіс генерального інспектора Пентагону надіслав листа кільком провідним сенаторам-демократам щодо цього рішення. Однак він зазначив, що "в міру розвитку обставин наше рішення може змінитися".

Довідка. Дурбін та інші американські сенатори уже двічі направляли Файну запит на проведення розслідування щодо затримки виділення допомоги Україні.

Сенатор-демократ Дік Дурбін наголосив, що ця затримка перешкоджала законним зобов'язанням Пентагону здійснювати військову допомогу Україні в критичний момент.

За словами американського політика, затримка допомоги провокує серйозні питання про те, чи були представники міністерства оборони залучені в будь-які схеми з надання тиску на Україну.

Що відомо про скандал з американськими грошима для України?

У кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні й заморозив гроші, які у США вже ухвалили виділити (мовиться про 250 мільйонів доларів).

Згодом Трамп пояснював, що лише хотів переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам Штатів.

12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні.

Однак у Пентагоні заявили, що не знають, чи встигнуть використати ці гроші належним чином – бо 30 вересня у Штатах завершується фіскальний рік.



Військова допомога США для України/ інфографіка 24 каналу