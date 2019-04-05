США не поддерживают ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, – Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер сделал заявление относительно второго тура президентских выборов в Украине.

Так, Волкер написал в своем Twitter, что американские власти не поддерживают кого-либо из кандидатов в президенты Украины.

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США не поддерживают ни одного отдельного кандидата. Мы поддерживаем принципы и будем работать с тем, кого изберет украинский народ,

– подчеркнул спецпредставитель Госдепартамента США.

Отметим, что ранее он заявлял: кто бы ни стал новым президентом Украины, Россия продолжит тестировать на этом человеке инструменты своей гибридной войны.

The U.S. does not support any individual candidate. We support principles and will work with whoever the Ukrainian people elect. https://t.co/5BFaxSIoYH — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 5 апреля 2019 г.

Также, характеризуя основных претендентов на пост главы украинского государства, Волкер назвал лидера президентской кампании Владимира Зеленского "кандидатом, который борется против действующего президента". А действующий глава государства Петр Порошенко, по мнению Волкера, "словно, говорит: я тяжело работал, у меня много достижений, но нужно сделать больше".

Кто побеждает на выборах президента?После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей