США не підтримують жодного окремого кандидата у президенти України, – Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер зробив заяву відносно другого туру президентських виборів в Україні.

Так, Волкер написав у своєму Twitter, що американська влада не підтримує будь-кого з кандидатів у президенти України.

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США не підтримують жодного окремого кандидата. Ми підтримуємо принципи і працюватимемо з тим, кого обере український народ,

– наголосив спецпредставник Держдепартаменту США.

Зазначимо, що раніше Волкер заявляв: Хто б не став новим президентом України, Росія продовжить тестувати на цій людині інструменти своєї гібридної війни.

The U.S. does not support any individual candidate. We support principles and will work with whoever the Ukrainian people elect. https://t.co/5BFaxSIoYH — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 5 апреля 2019 г.

Також, характеризуючи основних претендентів на пост глави української держави, Волкер назвав лідера президентської кампанії Володимира Зеленського "кандидатом, який бореться проти чинного президента". А чинний глава держави Петро Порошенко, на думку Волкера, "немов, каже: я важко працював, у мене багато досягнень, але потрібно зробити більше".

Хто перемагає на виборах президента?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців