США обратились к России из-за отсутствия миротворцев на Донбассе

Российская Федерация должна согласиться на введение миротворческих войск на оккупированный Донбасс, которые бы помогли прекратить вооруженный конфликт в регионе.

Соответствующее заявление распространило посольство США в Украине в Twitter.

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Сообщение посвятили Международному дню миротворца, который весь мир отмечал вчера, 29 мая. Также это пост сопроводили хештегом #Peace4Ukraine – мир для Украины.

Вместо того, чтобы разжигать конфликт, Россия должна согласиться на миротворческую операцию, которая будет учитывать суверенитет Украины и положит конец боевым действиям,

– подчеркнули дипломаты.

International Day of UN Peacekeepers was yesterday. Instead of fomenting conflict, Russia should agree to a peacekeeping operation that respects Ukraine’s sovereignty and ends the fighting. #Peace4Ukraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 30 мая 2018 г.

Напомним, накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории оккупированных регионов Донбасса, где продолжается война а также на неконтролируемом участке российско-украинской границы.

Что такое миротворческая миссия?

Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".