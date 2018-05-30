США обратились к России из-за отсутствия миротворцев на Донбассе
Российская Федерация должна согласиться на введение миротворческих войск на оккупированный Донбасс, которые бы помогли прекратить вооруженный конфликт в регионе.
Соответствующее заявление распространило посольство США в Украине в Twitter.
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Сообщение посвятили Международному дню миротворца, который весь мир отмечал вчера, 29 мая. Также это пост сопроводили хештегом #Peace4Ukraine – мир для Украины.
Вместо того, чтобы разжигать конфликт, Россия должна согласиться на миротворческую операцию, которая будет учитывать суверенитет Украины и положит конец боевым действиям,
– подчеркнули дипломаты.
Напомним, накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории оккупированных регионов Донбасса, где продолжается война а также на неконтролируемом участке российско-украинской границы.
Что такое миротворческая миссия?
Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".