США звернулися до Росії через відсутність миротворців на Донбасі

Російська Федерація повинна погодитися на введення миротворчих військ на окупований Донбас, які б допомогли припинити збройний конфлікт в регіоні.

Відповідну заяву поширило посольство США в Україні у Twitter.

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Допис присвятили Міжнародному дню миротворця, який весь світ відзначав учора, 29 травня. Також це пост супроводили хештегом #Peace4Ukraine – мир для України.

Замість того, щоб розпалювати конфлікт, Росія має погодитися на миротворчу операцію, що враховуватиме суверенітет України і покладе край бойовим діям,

– наголосили дипломати.

International Day of UN Peacekeepers was yesterday. Instead of fomenting conflict, Russia should agree to a peacekeeping operation that respects Ukraine’s sovereignty and ends the fighting. #Peace4Ukraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 30 мая 2018 г.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що миротворча місія ООН повинна бути розміщена на усій території окупованих регіонів Донбасу, де триває війна а також на неконтрольованій ділянці російсько-українського кордону.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".