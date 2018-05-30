США звернулися до Росії через відсутність миротворців на Донбасі
Російська Федерація повинна погодитися на введення миротворчих військ на окупований Донбас, які б допомогли припинити збройний конфлікт в регіоні.
Відповідну заяву поширило посольство США в Україні у Twitter.
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Допис присвятили Міжнародному дню миротворця, який весь світ відзначав учора, 29 травня. Також це пост супроводили хештегом #Peace4Ukraine – мир для України.
Замість того, щоб розпалювати конфлікт, Росія має погодитися на миротворчу операцію, що враховуватиме суверенітет України і покладе край бойовим діям,
– наголосили дипломати.
Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що миротворча місія ООН повинна бути розміщена на усій території окупованих регіонів Донбасу, де триває війна а також на неконтрольованій ділянці російсько-українського кордону.
Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".