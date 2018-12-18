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      США обвинили Россию в срыве договора между Македонией и Грецией

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      США обвинили Россию в срыве договора Скопье и Афин
      США обвинили Россию в срыве договора Скопье и Афин / Фото из открытых источников

      Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан обвинил Россию в подрыве договора Скопье и Афин о переименовании бывшей югославской республики Македония.

      Об этом сообщило издание РИА "Новости".

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      Салливан во вторник посетил Скопье, где после встречи с премьер-министром Зораном Заевым провел совместную пресс-конференцию.

      Горжусь тем, что стою здесь и от имени США поддерживаю стремление правительства и граждан республики Македония, а именно вступление в ЕС и НАТО. Мы здесь не для того, чтобы разжигать что-то, а для того, чтобы поддержать легитимные решения и лидерство премьеров двух стран,
      – заявил заместитель госсекретаря.

      Он отметил, что Россия сделает все возможное в ее интересах вопреки интересам Македонии, чтобы сорвать процесс совершения сделки. Салливан подчеркнул, что США поддерживают Македонию.

      По его словам, Вашингтон "видел это и в других странах ЕС, и на выборах 2016 года в США".

      США намерены помочь и другим правительствам раскрыть шаги, которые делает Россия, чтобы взрывать легитимные и демократические процессы в государствах,
      – сказал представитель госдепа.

      Напомним, что 30 сентября жители Македонии голосовали на референдуме о переименовании страны.

      20 октября парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония. За решение, которое позволит стране претендовать на вступление в НАТО и ЕС, проголосовали 80 из 120 депутатов парламента.

      17 июня Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу.

      Теги: Новости политики
      Источник: 24 Канал
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