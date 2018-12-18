США звинуватили Росію у зриві договору між Македонією та Грецією
Перший заступник держсекретаря США Джон Салліван звинуватив Росію у підриві договору Скоп'є і Афін про перейменування колишньої югославської республіки Македонія.
Про це повідомило видання "РИА "Новости".
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Салліван у вівторок відвідав Скоп'є, де після зустрічі з прем'єр-міністром Зораном Заєва провів спільну прес-конференцію.
Пишаюся тим, що стою тут і від імені США підтримую прагнення уряду і громадян республіки Македонія, а саме вступ до ЄС і НАТО. Ми тут не для того, щоб розпалювати щось, а для того, щоб підтримати легітимні рішення і лідерство прем'єрів двох країн,
– заявив заступник держсекретаря.
Він зауважив, що Росія зробить все можливе в її інтересах всупереч інтересам Македонії, щоб зірвати процес здійснення угоди. Салліван наголосив, що США підтримує Македонію.
За його словами, Вашингтон "бачив це і в інших країнах ЄС, і на виборах 2016 року в США".
США мають намір допомогти і іншим урядам розкрити кроки, які робить Росія, щоб підривати легітимні і демократичні процеси в державах,
– сказав представник держдепу.
Нагадаємо, що 30 вересня жителі Македонії голосували на референдумі щодо перейменування країни.
20 жовтня парламент Македонії проголосував за перейменування країни в Республіку Північна Македонія. За рішення, яке дозволить країні претендувати на вступ в НАТО і ЄС, проголосували 80 з 120 депутатів парламенту.
17 червня Македонія і Греція підписали історичну угоду, згідно з якою Македонія змінить свою назву на Північну Македонію. Натомість Афіни розблокували переговори про приєднання Македонії до НАТО і до Європейського Союзу.
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