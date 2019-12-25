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      США планируют глобальную передислокацию войск, чтобы противостоять России, – СМИ

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      Американские военные / ua.news/ua

      Минобороны США размышляет над сокращением своего военного контингента в Западной Африке. Это должно стать первым шагом глобальной передислокации войск в противостоянии Вашингтона России и Китаю.

      "Министр обороны Марк Эспер взвешивает предложения о значительном сокращении или даже полном выводе американских войск из Западной Африки как первый этап пересмотра глобального развертывания войск", – говорится в публикации The New York Times, которая ссылается на ознакомленные с процессами источники.

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      Эти мысли являются следствием стремления сократить количество миссий, которые ведут борьбу с удаленными террористическими группами, и вместо этого сосредоточиться на противостоянии так называемым великим державам, таким как Россия и Китай,
      – пишут авторы публикации.

      Пентагон размышляет над тем, чтобы оставить свою большую базу в Нигере, а также отозвать поддержку французских войск, которые борются с исламистами в Нигере, Мали и Буркина-Фасо.

      Предварительное решение о выводе войск США из Африки ожидается в январе 2020 года. Очевидно, такое решение вызовет критику со стороны законодателей, союзников и военных чиновников.

      Эсперт также рассматривает значительное сокращение присутствия войск США на Ближнем Востоке. Глава Пентагона хочет вывести половину из 5-тысячного контингента в Ираке и треть из 13-тысячного контингента в Афганистане.

      Заметим, что CША стали участвовать в многочисленных антитеррористических операциях по всему миру после терактов 11 сентября 2001 года. Сейчас за рубежом размещены около 200 тысяч американских военнослужащих.

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      Одним из важных моментов предвыборной кампании Дональда Трампа 2016 года было "окончание бесконечных войн США". Однако похоже, что Пентагон не рассматривает возможность уменьшения количества, а размышляет над их передислокацией, пишет газета.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости России Пентагон Новости США Новости политики Африка Китай
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