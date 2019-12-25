США планують глобальну передислокацію військ, щоб протистояти Росії, – ЗМІ

Міноборони США розмірковує над скороченням свого військового контингенту в Західній Африці. Це має стати першим кроком глобальної передислокації військ у протистоянні Вашингтона Росії та Китаю.

"Міністр оборони Марк Еспер зважує пропозиції про значне скорочення або навіть повне виведення американських військ із Західної Африки як перший етап перегляду глобального розгортання військ", – мовиться у публікації The New York Times, яка посилається на ознайомлені з процесами джерела.

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Ці думки є наслідком прагнення скоротити кількість місій, які ведуть боротьбу з віддаленими терористичними групами, і замість цього зосередитися на протистоянні так званим великим державам, таким як Росія і Китай,

– пишуть автори публікації.

Пентагон міркує над тим, щоб залишити свою велику базу в Нігері, а також відкликати підтримку французьких військ, які борються з ісламістами в Нігері, Малі та Буркіна-Фасо.

Попереднє рішення про виведення військ США з Африки очікується в січні 2019 року. Очевидно, таке рішення викличе критику з боку законодавців, союзників і військових чиновників.

Еспер також розглядає значне скорочення присутності військ США на Близькому Сході. Глава Пентагону хоче вивести половину з 5-тисячного контингенту в Іраку і третину з 13-тисячного контингенту в Афганістані.

Зауважимо, що CША почали брати участь у численних антитерористичних операціях по всьому світу після терактів 11 вересня 2001 року. На сьогодні за кордоном розміщені близько 200 тисяч американських військовослужбовців.

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Одним із важливих моментів передвиборчої кампанії Дональда Трампа 2016 року було "закінчення безкінечних воєн США". Проте схоже, що Пентагон не розглядає можливість зменшення кількості, а розмірковує над їх передислокацією, пише газета.