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      США поздравили нового президента Интерпола

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      Госсекретарь США Майк Помпео поздравил от имени США нового президента Интерпола
      Госсекретарь США Майк Помпео поздравил от имени США нового президента Интерпола / glavred.info

      Соединенные Штаты Америки поздравили с избранием представителя Южной Кореи Ким Чен Янга на должность главы Интерпола.

      Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

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      Он отметил, что Ким Чен Янг является правильным человеком, чтобы возглавить один из важнейших в мире правоохранительных органов. Более того, госсекретарь США считает, что новый глава Интерпола прекрасно справится с миссией сделать мир безопаснее.

      Напомним, что новым президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чен Янг. Главным конкурентом южнокорейца был россиянин Александр Прокопчук, проигравший все три тура голосования.

      Что такое Интерпол?Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не имеет права вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.

      Теги: Новости США Интерпол Южная Корея Майк Помпео
      Источник: 24 канал
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