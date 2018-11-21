США привітали нового президента Інтерполу

Сполучені Штати Америки привітали з обранням представника Південної Кореї Кім Чен Янга на посаду голови Інтерполу.

Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео у Twitter.

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Він зазначив, що Кім Чен Янг є правильною людиною, щоб очолити один з найважливіших у світі правоохоронних органів. Більше того, держсекретар США вважає, що новий голова Інтерполу чудово впорається з місією зробити світ безпечнішим.

The United States congratulates Kim Jong Yang on his election as @INTERPOL_HQ’s new president. He is the right man to lead one of the world's most critical law enforcement bodies in its mission to preserve the rule of law and make the world a safer place. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 21, 2018

Нагадаємо, що новим президентом Інтерполу обрали представника Південної Кореї Кім Чен Янга. Головним конкурентом південнокорейця був росіянин Олександр Прокопчук, який програв всі три тури голосування.

Що таке Інтерпол?Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.