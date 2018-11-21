Россиянин проиграл выборы главы Интерпола: известно, чем будет заниматься Прокопчук

Россиянин Александр Прокопчук, который претендовал на пост президента Интерпола, но проиграл представителю Южной Кореи Ким Чен Янгу, продолжит работу в организации в должности вице-президента. Его полномочия истекают в 2019 году.

Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает ТАСС.

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"Начальник национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук продолжит деятельность на посту вице-президента Интерпола от Европы", – сказала она.

По словам российской чиновницы, "его работа, как и раньше, будет сосредоточена на укреплении позиций Интерпола в международном полицейском сообществе и повышении эффективности деятельности организации".

Александр Прокопчук с 2011 года является начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ, а с 2016 года вице-президентом Международной организации уголовной полиции.

Также он является кадровым сотрудником российской разведки, а во второй половине 1990-х годов занимался шпионажем против США.

Напомним, 21 ноября новым президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпола) выбрали представителя Южной Кореи Ким Чен Янга. Главным конкурентом южнокорейца был россиянин Александр Прокопчук, который проиграл все три тура голосования.



Отметим, что Александр Прокопчук является старшим родным братом представителя Украины в ОБСЕ в Вене – Игоря Прокопчука.



После известия о том, что главой Интерпола может стать Прокопчук, ряд стран выразил свои слова критики. В частности, депутат Европейского парламента Ребекка Хармс обратилась к странам-членам ЕС с призывом выйти из состава Интерпола, если его таки возглавит Прокопчук. Пригрозила выйти из организации и Украина.

Что такое Интерпол?Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не вправе вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.