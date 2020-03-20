США приостанавливают выдачу виз по всему миру
Из-за пандемии коронавируса США приостанавливают предоставление визовых услуг во всех своих консульствах и посольствах. При этом услуги остаются доступны для американских граждан.
Американские посольства и консульства отменяют все встречи по выдаче виз с 20 марта, сообщили на сайте Государственного департамента США. Когда будет восстановлена полноценная работа – неизвестно.
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Американцев это ограничение не касается. Также ситуация не повлияет на безвизовый въезд в страну. Отметим, что консульские отделы и учреждения МИД Украины прекратили прием граждан и выдачу виз еще 14 марта.
Сколько больных Covid-19 в мире?
– По состоянию на 20 марта в мире зафиксировано почти 245 тысячслучаев коронавируса, более 10 тысяч человек – умерли, более 86 тысяч – выздоровели.
– США – на шестом месте среди самых зараженных стран: более 14 тысяч больных, более 200 – умерли.
– В Украине выявлено 26 случаев инфицирования коронавируса, трое больных умерли, один человек выздоровел.