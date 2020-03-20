США призупиняють видачу віз по всьому світу

Через пандемію коронавірусу США призупиняють надання візових послуг у всіх своїх консульствах та посольствах. При цьому послуги залишаються доступні для американських громадян.

Американські посольства та консульства скасовують всі зустрічі щодо видачі віз з 20 березня, повідомили на сайті Державного департаменту США. Коли буде відновлена повноцінна робота – невідомо.

Читайте також Коронавірус підштовхнув США до рецесії: економісти прогнозують рекордне зниження ВВП

Американців це обмеження не стосується. Також ситуація не вплине на безвізовий в’їзд до країни. Зазначимо, що консульські відділи та установи МЗС України припинили прийом громадян та видачу віз ще 14 березня.

Скільки хворих на Covid-19 у світі?– Станом на 20 березня у світі зафіксовано майже 245 тисяч випадків коронавірусу, більше 10 тисяч людей – померли, понад 86 тисяч – одужали.

– США – на шостому місці серед найбільш заражених країн: понад 14 тисяч хворих, більше 200 – померли.

– В Україні виявлено 26 випадків інфікування коронавірусом, троє хворих померли, один чоловік одужав.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу