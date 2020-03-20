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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      США призупиняють видачу віз по всьому світу

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      США призупиняють видачу віз / 112 Украина

      Через пандемію коронавірусу США призупиняють надання візових послуг у всіх своїх консульствах та посольствах. При цьому послуги залишаються доступні для американських громадян.

      Американські посольства та консульства скасовують всі зустрічі щодо видачі віз з 20 березня, повідомили на сайті Державного департаменту США. Коли буде відновлена повноцінна робота – невідомо.

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      Американців це обмеження не стосується. Також ситуація не вплине на безвізовий в’їзд до країни. Зазначимо, що консульські відділи та установи МЗС України припинили прийом громадян та видачу віз ще 14 березня.

      Скільки хворих на Covid-19 у світі?– Станом на 20 березня у світі зафіксовано майже 245 тисяч випадків коронавірусу, більше 10 тисяч людей – померли, понад 86 тисяч – одужали.
      США – на шостому місці серед найбільш заражених країн: понад 14 тисяч хворих, більше 200 – померли.
      – В Україні виявлено 26 випадків інфікування коронавірусом, троє хворих померли, один чоловік одужав.

      Коронавірус в цифрах
      Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини США
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