В США резко возросло количество больных коронавирусом: умерли уже более 200 человек
Covid-2019 еще на прошлой неделе зафиксировали во всех 50 штатах Америки. За сутки 19 марта количество больных выросло на три тысячи человек.
С 13 марта в Соединенных штатах введен режим чрезвычайного положения. Однако, количество больных постоянно растет, о чем свидетельствуют данные из онлайн-карты Университета Джона Хопкинса.
Важное заявление Ситуация хуже, чем ожидалось: Трамп обратился к американцам
Количество заболевших превысило 13 с половиной тысяч, хотя еще 19 марта достигала 10 тысяч. От коронавируса в Америке умерли уже 200 человек. Наибольшую смертность наблюдают в штате Вашингтон и Нью-Йорке. В последнем, кстати, чрезвычайную ситуацию объявили раннее всего в государстве.
Количество больных на 02:00 в мире / скриншот с сайта coronavirus.jhu.edu
Коронавирус в США: коротко
- Сначала Дональд Трамп иронически относился к коронавирусу. Долгое время он не считал его проблемой, о чем активно писал в своем твиттере.
- Однако после большего распространения вируса в мире, в частности в США, Трамп объявил о том, что выделит на борьбу с болезнью дополнительные средства.
- Впоследствии в США подтвердили случай заражения коронавируса у посетителя конференции Американского консервативного союза. На этом мероприятии присутствовал Трамп, а также ряд других должностных лиц. Один из конгрессменов заразился коронавирусом, а тест Трампа на Covid-2019 оказался отрицательным.
- С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, кроме Великобритании. Однако, через четыре дня границы были закрыты и для Соединенного Королевства.
- США и Канада закрыли границы между собой - по протяженности это самые длинные рубеже в мире.
- Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение.