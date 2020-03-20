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      В США резко возросло количество больных коронавирусом: умерли уже более 200 человек

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      Covid-2019 еще на прошлой неделе зафиксировали во всех 50 штатах Америки. За сутки 19 марта количество больных выросло на три тысячи человек.

      С 13 марта в Соединенных штатах введен режим чрезвычайного положения. Однако, количество больных постоянно растет, о чем свидетельствуют данные из онлайн-карты Университета Джона Хопкинса.

      Важное заявление Ситуация хуже, чем ожидалось: Трамп обратился к американцам

      Количество заболевших превысило 13 с половиной тысяч, хотя еще 19 марта достигала 10 тысяч. От коронавируса в Америке умерли уже 200 человек. Наибольшую смертность наблюдают в штате Вашингтон и Нью-Йорке. В последнем, кстати, чрезвычайную ситуацию объявили раннее всего в государстве.


      Количество больных на 02:00 в мире / скриншот с сайта coronavirus.jhu.edu

      Коронавирус в США: коротко

      • Сначала Дональд Трамп иронически относился к коронавирусу. Долгое время он не считал его проблемой, о чем активно писал в своем твиттере.
      • Однако после большего распространения вируса в мире, в частности в США, Трамп объявил о том, что выделит на борьбу с болезнью дополнительные средства.
      • Впоследствии в США подтвердили случай заражения коронавируса у посетителя конференции Американского консервативного союза. На этом мероприятии присутствовал Трамп, а также ряд других должностных лиц. Один из конгрессменов заразился коронавирусом, а тест Трампа на Covid-2019 оказался отрицательным.
      • С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, кроме Великобритании. Однако, через четыре дня границы были закрыты и для Соединенного Королевства.
      • США и Канада закрыли границы между собой - по протяженности это самые длинные рубеже в мире.
      • Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение.
      Как сделать антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ
      19 марта
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Дональд Трамп Коронавирус Covid-19 Новости США
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