В США резко возросло количество больных коронавирусом: умерли уже более 200 человек

Covid-2019 еще на прошлой неделе зафиксировали во всех 50 штатах Америки. За сутки 19 марта количество больных выросло на три тысячи человек.

С 13 марта в Соединенных штатах введен режим чрезвычайного положения. Однако, количество больных постоянно растет, о чем свидетельствуют данные из онлайн-карты Университета Джона Хопкинса.

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Количество заболевших превысило 13 с половиной тысяч, хотя еще 19 марта достигала 10 тысяч. От коронавируса в Америке умерли уже 200 человек. Наибольшую смертность наблюдают в штате Вашингтон и Нью-Йорке. В последнем, кстати, чрезвычайную ситуацию объявили раннее всего в государстве.



Количество больных на 02:00 в мире / скриншот с сайта coronavirus.jhu.edu

Коронавирус в США: коротко