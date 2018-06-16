США призвали американцев не ехать в Россию и оккупированный Крым: известна причина

Власти США рекомендует американским гражданам, которые планируют посетить территорию Россию, в том числе Чемпионат мира по футболу, пересмотреть свои решения относительно поездки в страны из-за агрессии и терроризма.

Об этом говорится в заявлении на сайте Государственного Департамента США, которая была опубликована в пятницу, 15 июня.

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"Некоторые регионы РФ имеют повышенный риск для путешествий. Не отправляйтесь: на Северный Кавказ, включая Чечню и на Эльбрус, из-за гражданских беспорядков и терроризма; в Крым – из-за иностранной оккупации и злоупотребления полномочиями оккупационной власти", – заявили в Госдепе.

В документе также говорится о том, что правительство США не может гарантировать своим гражданам безопасность на территории оккупированного полуострова, поскольку госслужащим США запрещено ездить в Крым.

"В Крыму сохраняется значительное военное присутствие РФ. Кремль, вероятно, продолжит военную активность в Крыму в рамках оккупации этой части Украины", – отмечается в рекомендациях.

Кроме того, как отметили во внешнеполитическом ведомстве США, террористические группировки могут планировать нападения и в самой России. Мишенями террористов могут стать туристические места, транспортные узлы, рынки, торговые центры и органы местного самоуправления.

С 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске пройдут игры Чемпионата мира по футболу 2018 года. Масштабные международные мероприятия, такие как Чемпионат мира, является привлекательной мишенью для террористов. Поэтому, несмотря на усиленные меры безопасности на Чемпионате, террористы могут пытаться атаковать места проведения таких мероприятий,

– подчеркнули в Госдепе.

Кроме этого, в Вашингтоне обратили внимание на многочисленные случаи жестокого обращения с иностранцами со стороны российских правоохранительных органов и других должностных лиц. В этой связи напоминается о сокращении состава дипломатических и консульских учреждений США в России, что затрудняет оказание своевременной консульской помощи американским гражданам.

Напомним, ранее о дипломатическом бойкоте чемпионата в России уже заявили в частности представители власти Великобритании, Австралии, Канады, Исландии, Польши и Финляндии.