США закликали американців не їхати в Росію та окупований Крим: відома причина

Влада США рекомендує американським громадянам, які планують відвідати територію Росію, в тому числі Чемпіонат світу з футболу, переглянути свої рішення щодо поїздки до країни через агресію і тероризм.

Про це йдеться у заяві на сайті Державного Департаменту США, яка була опублікована у п’ятницю, 15 червня.

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"Деякі регіони РФ мають підвищений ризик для подорожей. Не вирушайте: на Північний Кавказ, зокрема в Чечню і на Ельбрус, через громадянські заворушення і тероризм; до Криму - через іноземну окупацію і зловживання повноваженнями окупаційної влади", – заявили в Держдепі.

У документі також йдеться про те, що уряд США не може гарантувати своїм громадянам безпеку на території окупованого півострова, оскільки держслужбовцям США заборонено їздити до Криму.

"У Криму зберігається значна військова присутність РФ. Кремль, ймовірно, продовжить військову активність у Криму в рамках окупації цієї частини України", – наголошується у рекомендаціях.

Окрім того, як зауважили в зовнішньополітичному відомстві США, терористичні угруповання можуть планувати напади і в самій Росії. Мішенями терористів можуть стати туристичні місця, транспортні вузли, ринки, торгові центри й органи місцевого самоврядування.

З 14 червня по 15 липня 2018 року в Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Сочі, Волгограді, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Нижньому Новгороді, Ростові-на-Дону, Самарі та Саранську пройдуть ігри Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Масштабні міжнародні заходи, такі як Чемпіонат світу, є привабливою мішенню для терористів. Тому, попри посилені заходи безпеки на Чемпіонаті, терористи можуть намагатися атакувати місця проведення таких заходів,

– наголосили у Держдепі.

Крім цього, у Вашингтоні звернули увагу на численні випадки жорстокого поводження з іноземцями з боку російських правоохоронних органів та інших посадових осіб. У цьому зв'язку нагадується про скорочення складу дипломатичних і консульських установ США в Росії, що ускладнює надання своєчасної консульської допомоги американським громадянам.

Нагадаємо, раніше про дипломатичний бойкот чемпіонату в Росії вже заявили зокрема представники влади Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі та Фінляндії.