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      США призвали немедленно расследовать убийства журналистов Гонгадзе и Шеремета

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      Гонгадзе и Шеремет
      Гонгадзе и Шеремет / Фото из открытых источников

      Украинской власти, в день прекращения безнаказанности за преступления против работников СМИ, напомнили об убийствах журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.

      Об этом заявило Посольство Соединенных Штатов в Киеве.

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      Кроме того, призвали установить правосудие и в других делах о нападениях на представителей СМИ.

      В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов мы помним и чтим Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других мужественных журналистов, которые еще не получили правосудия. Преступления против журналистов должны быть тщательно расследованы,
      – заявило посольство в Twitter.

      Ведь нападения на журналистов – это не просто хулиганство, это попытка закрыть рот тем, кто не боится делать громкие расследования о коррупционных схемах в стране. Если журналистов будут запугивать – граждане просто не будут знать об этих злоупотреблениях.

      Напомним, журналист Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, а впоследствии в лесу на Киевщине нашли его обезглавленный труп.

      20 июля 2016 года в Киеве взорвался автомобиль известного журналиста Павла Шеремета, в результате чего мужчина погиб. Расследование этого умышленного убийства до сих пор продолжается.

      Теги: Новости Украины Новости США журналисты Убийство Павла Шеремета убийство Георгия Гонгадзе
      Источник: 24 канал
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