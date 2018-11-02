США призвали немедленно расследовать убийства журналистов Гонгадзе и Шеремета

Украинской власти, в день прекращения безнаказанности за преступления против работников СМИ, напомнили об убийствах журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.

Об этом заявило Посольство Соединенных Штатов в Киеве.

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Кроме того, призвали установить правосудие и в других делах о нападениях на представителей СМИ.

В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов мы помним и чтим Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других мужественных журналистов, которые еще не получили правосудия. Преступления против журналистов должны быть тщательно расследованы,

– заявило посольство в Twitter.

У Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів ми пам'ятаємо і шануємо Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших мужніх журналістів, які ще не отримали правосуддя. Злочини проти журналістів повинні бути ретельно розслідувані. #EndImpunity — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 2, 2018

Ведь нападения на журналистов – это не просто хулиганство, это попытка закрыть рот тем, кто не боится делать громкие расследования о коррупционных схемах в стране. Если журналистов будут запугивать – граждане просто не будут знать об этих злоупотреблениях.

Напомним, журналист Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, а впоследствии в лесу на Киевщине нашли его обезглавленный труп.

20 июля 2016 года в Киеве взорвался автомобиль известного журналиста Павла Шеремета, в результате чего мужчина погиб. Расследование этого умышленного убийства до сих пор продолжается.